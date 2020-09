Non ce n’è Covvidi, anzi sì: Angela da Mondello dice che in quell’occasione stava scherzando | VIDEO (Di martedì 29 settembre 2020) Sarà il peso della responsabilità, dovendosi interfacciare con i suoi 183mila follwers su Instagram. Sarà che le critiche hanno smosso la sua coscienza. Sarà che la situazione in Italia è tornata a essere alquanto critica, seppur non raggiungendo (fortunatamente) i numeri di contagi (e vittime quotidiane) dei mesi di marzo e aprile. Tanti fatto che hanno spinto la nuova influencer social, Angela Chianello, a inviare un video-messaggio in cui raccomanda l’uso delle mascherine e il rispetto delle norme sanitarie. Ed è proprio lei, Angela da Mondello, la donna che in spiaggia gridò: «Non ce n’è Covvidi». LEGGI ANCHE > Così il web ha reso influencer la signora di ‘Buongiorno da Mondello’, con ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 settembre 2020) Sarà il peso della responsabilità, dovendosi interfacciare con i suoi 183mila follwers su Instagram. Sarà che le critiche hanno smosso la sua coscienza. Sarà che la situazione in Italia è tornata a essere alquanto critica, seppur non raggiungendo (fortunatamente) i numeri di contagi (e vittime quotidiane) dei mesi di marzo e aprile. Tanti fatto che hanno spinto la nuova influencer social,Chianello, a inviare un video-messaggio in cui raccomanda l’uso delle mascherine e il rispetto delle norme sanitarie. Ed è proprio lei,da, la donna che in spiaggia gridò: «Non ce n’è». LEGGI ANCHE > Così il web ha reso influencer la signora di ‘Buongiorno da’, con ...

