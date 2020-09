No, la giornalista Karima Moual non ha mai detto che Salvini «con quel rosario provoca» (Di martedì 29 settembre 2020) Lunedì 28 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato l’11 settembre 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene lo screenshot di un articolo, pubblicato lo stesso giorno dal sito internet Stop Censura – definito da NewsGuard «un sito anti-immigrazione che pubblica frequentemente informazioni false e fuorvianti» – dal titolo: «Salvini aggredito, giornalista italo-marocchina: “Con quel rosario provoca” (VIDEO)». Il riferimento è alla giornalista esperta di migrazione Karima Moual, che il 10 settembre 2020 è stata ospite (qui ... Leggi su facta.news (Di martedì 29 settembre 2020) Lunedì 28 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato l’11 settembre 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene lo screenshot di un articolo, pubblicato lo stesso giorno dal sito internet Stop Censura – definito da NewsGuard «un sito anti-immigrazione che pubblica frequentemente informazioni false e fuorvianti» – dal titolo: «aggredito,italo-marocchina: “Con” (VIDEO)». Il riferimento è allaesperta di migrazione, che il 10 settembre 2020 è stata ospite (qui ...

