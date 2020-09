Nicola Cosentino, dopo 9 anni arriva l’assoluzione in appello. L’ex sottosegretario: Sono stato all’inferno (Di martedì 29 settembre 2020) I giudici della corte di appello di Napoli hanno assolto l’ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi Nicola Cosentino, nove anni dopo l’avvio dell’inchiesta della Dda di Napoli su camorra e colletti bianchi che aveva al centro la costruzione di un centro commerciale a Casal di Principe e brogli elettorali per le comunali. L’inchiesta del 2011 aveva portato all’arresto di oltre 50 persone e alla condanna in primo grado di una ventina di soggetti tra cui Cosentino, tutti assolti in secondo grado. All’esponente di Forza Italia erano stati inflitti 5 anni e mezzo di reclusione in relazione al finanziamento da 5 mln di euro per la costruzione – mai avvenuta – del centro commerciale “Il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 settembre 2020) I giudici della corte didi Napoli hanno assolto l’exall’Economia del governo Berlusconi, novel’avvio dell’inchiesta della Dda di Napoli su camorra e colletti bianchi che aveva al centro la costruzione di un centro commerciale a Casal di Principe e brogli elettorali per le comunali. L’inchiesta del 2011 aveva portato all’arresto di oltre 50 persone e alla condanna in primo grado di una ventina di soggetti tra cui, tutti assolti in secondo grado. All’esponente di Forza Italia erano stati inflitti 5e mezzo di reclusione in relazione al finanziamento da 5 mln di euro per la costruzione – mai avvenuta – del centro commerciale “Il ...

