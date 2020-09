NFL, Week 3 – L’over time che non basta, Rodgers-Brees e le emozioni di Buffalo (Di martedì 29 settembre 2020) La terza settimana si è aperta con la vittoria dei Miami Dolphins sui Jacksonville Jaguars e si concluderà con lo scontro tra Lamar Jackson e Patrick Mahomes di martedì notte. Ecco i risultati della Week 3. HOUSTON GESTISCE MALE TEXANS-STEELERS 21-28 Houston parte molto bene, ma non concretizza il lavoro fatto nel primo quarto. I Texans sciupano l’iniziale vantaggio di 14-3 negli ultimi minuti del secondo quarto. Nel secondo tempo, la difesa di Pittsburgh non fa più sconti al reparto offensivo di Houston, con un TJ Watt in forma smagliante. In attacco, ci pensano il solito Roethlisberger e James Conner, con 109 rushing yards, a fare la differenza. L’OT NON basta BENGALS-EAGLES 23-23 Tra i risultati della Week 3 c’è anche il primo pareggio della stagione. Non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 settembre 2020) La terza settimana si è aperta con la vittoria dei Miami Dolphins sui Jacksonville Jaguars e si concluderà con lo scontro tra Lamar Jackson e Patrick Mahomes di martedì notte. Ecco i risultati della3. HOUSTON GESTISCE MALE TEXANS-STEELERS 21-28 Houston parte molto bene, ma non concretizza il lavoro fatto nel primo quarto. I Texans sciupano l’iniziale vantaggio di 14-3 negli ultimi minuti del secondo quarto. Nel secondo tempo, la difesa di Pittsburgh non fa più sconti al reparto offensivo di Houston, con un TJ Watt in forma smagliante. In attacco, ci pensano il solito Roethlisberger e James Conner, con 109 rushing yards, a fare la differenza. L’OT NONBENGALS-EAGLES 23-23 Tra i risultati della3 c’è anche il primo pareggio della stagione. Non ...

Ultime Notizie dalla rete : NFL Week Il riassunto di week 2 NFL Huddle Magazine A.J. Terrell positivo al coronavirus

A.J. Terrell, cornerback degli Atlanta Falcons, è risultato positivo al coronavirus in seguito ad un controllo effettuato dalla lega in vista del Week 3. La lega sta facendo di tutto per minimizzare i ...

Pronostici Football Americano NFL: Jaguars-Dolphins, Saints-Packers, Ravens-Chiefs e partite di Week 3

Scommesse Football Americano NFL: analisi, quote, statistiche e free pick sulla Week 3 dal 24 al 27 settembre 2020.

