“Nessuno tocchi la Azzolina”: il M5S difende la ministra anche dagli attacchi del Pd (Di martedì 29 settembre 2020) Nessuno tocchi Lucia Azzolina. Al centro da mesi di un vortice di polemiche feroci, con la riapertura delle scuole che si è trasformata in un caos senza fine, eppure blindata da un Movimento Cinque Stelle che attorno alla titolare dell’Istruzione ha deciso di fare muro. A partire dal concorso straordinario per i docenti: il Pd ha chiesto di farlo slittare a dicembre, proposta bocciata e per nulla gradita alle orecchie dei grillini, che l’hanno letta come una “bandierina” dem, un modo “per far vedere ai sindacati di avere una sponda su quel fronte”. Il Movimento, insomma, sospetta che ancora una volta gli alleati stiano giocando non troppo pulito, accanendosi contro una Azzolina in evidente difficoltà per arrivare, quando ormai non sarà più difendibile, a sostituirla con un nome di area Pd. E ... Leggi su ilparagone (Di martedì 29 settembre 2020) NessunoLucia Azzolina. Al centro da mesi di un vortice di polemiche feroci, con la riapertura delle scuole che si è trasformata in un caos senza fine, eppure blindata da un Movimento Cinque Stelle che attorno alla titolare dell’Istruzione ha deciso di fare muro. A partire dal concorso straordinario per i docenti: il Pd ha chiesto di farlo slittare a dicembre, proposta bocciata e per nulla gradita alle orecchie dei grillini, che l’hanno letta come una “bandierina” dem, un modo “per far vedere ai sindacati di avere una sponda su quel fronte”. Il Movimento, insomma, sospetta che ancora una volta gli alleati stiano giocando non troppo pulito, accanendosi contro una Azzolina in evidente difficoltà per arrivare, quando ormai non sarà più difendibile, a sostituirla con un nome di area Pd. E ...

