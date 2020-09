«Nessuno mi può giudicare»: sulla nuova cover di Vanity Fair Vanessa Incontrata posa nuda (Di martedì 29 settembre 2020) «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni», racconta sul numero di Vanity Fair in edicola dal 30 settembre l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada che in cover si mostra completamente nuda. «È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza». Con orgoglio e coraggio, l’artista insieme a Vanity Fair diventa l’emblema della body positivity, movimento che mette al bando il body shaming, ovvero ogni forma di bullismo contro il corpo e le sue forme, promuovendo al contrario un’idea di bellezza più inclusiva. “Nessuno mi può giudicare” recita lo strillo sulla cover: è il messaggio che il giornale veicolerà anche sui suoi canali digitali con un video-monologo scritto dall’attrice più una serie di incontri, dibattiti e interviste sui propri canali social e sui sito vanityfair.it. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni», racconta sul numero di Vanity Fair in edicola dal 30 settembre l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada che in cover si mostra completamente nuda. «È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza». Con orgoglio e coraggio, l’artista insieme a Vanity Fair diventa l’emblema della body positivity, movimento che mette al bando il body shaming, ovvero ogni forma di bullismo contro il corpo e le sue forme, promuovendo al contrario un’idea di bellezza più inclusiva. “Nessuno mi può giudicare” recita lo strillo sulla cover: è il messaggio che il giornale veicolerà anche sui suoi canali digitali con un video-monologo scritto dall’attrice più una serie di incontri, dibattiti e interviste sui propri canali social e sui sito vanityfair.it.

ItaliaViva : Sullo spreco alimentare nessuno può pensare di farcela da solo, serve costruire una rete nei territori e assumersi… - maumartina : In #Svizzera i sovranisti perdono nettamente il #Referendum. Bene così. Nessuno può fare da solo - _MiBACT : Turismo UE, @dariofrance: «Nell’affrontare la crisi del turismo nell’era della pandemia dobbiamo continuare con il… - elena_ele6 : RT @VanityFairIt: Contro haters e bullismo e in favore delle bellezza delle donna, l’attrice e conduttrice si mostra nuda sulla nostra cove… - Bebbe___ : RT @VanityFairIt: Contro haters e bullismo e in favore delle bellezza delle donna, l’attrice e conduttrice si mostra nuda sulla nostra cove… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno può Anche una tre volumi può trasportare un frigorifero! autoblog.it