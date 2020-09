Napoli, tegola Insigne: lesione al bicipite femorale, i tempi di recupero (Di martedì 29 settembre 2020) L’attaccante si è sottoposto agli esami dopo esser uscito durante la partita col Genoa. Per lui una lesione al bicipite femorale sinistro Dopo la goleada del Napoli contro il Genoa, arrivano brutte notizie dall’infermeria per Gennaro Gattuso dopo i risultati degli esami svolti da Lorenzo Insigne. L’attaccante uscito dolorante dopo solo 20 minuti giocati contro i liguri ha riportato una lesione di primo grado alla del bicipite femorale sinistro. Incerti ancora i tempi di recupero ma si prospettano 20-30 giorni di stop per l’azzurro. A farlo sapere è il club partenopeo con un comunicato: “Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di ... Leggi su zon (Di martedì 29 settembre 2020) L’attaccante si è sottoposto agli esami dopo esser uscito durante la partita col Genoa. Per lui unaalsinistro Dopo la goleada delcontro il Genoa, arrivano brutte notizie dall’infermeria per Gennaro Gattuso dopo i risultati degli esami svolti da Lorenzo. L’attaccante uscito dolorante dopo solo 20 minuti giocati contro i liguri ha riportato unadi primo grado alla delsinistro. Incerti ancora idima si prospettano 20-30 giorni di stop per l’azzurro. A farlo sapere è il club partenopeo con un comunicato: “Lorenzo, sostituito domenica durante il primo tempo di ...

