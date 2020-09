Napoli, stop di un mese per Lorenzo Insigne: lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo l’infortunio riscontrato nel corso del match contro il Genoa, il Napoli ha diramato un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale riguardo proprio le condizioni di Lorenzo Insigne. Non ci sono buone notizie, purtroppo. “Lorenzo Insigne, sostituito domenica durante il primo tempo di Napoli-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro”. Per il capitano azzurro si profila uno stop di almeno quattro settimane. Il rientro in campo dovrebbe avvenire tra la fine di ottobre e i primi di novembre. 04/10/2020 ... Leggi su calciomercato.napoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo l’infortunio riscontrato nel corso del match contro il Genoa, ilha diramato un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale riguardo proprio le condizioni di. Non ci sono buone notizie, purtroppo. “, sostituito domenica durante iltempo di-Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato unadidel”. Per il capitano azzurro si profila unodi almeno quattro settimane. Il rientro in campo dovrebbe avvenire tra la fine di ottobre e i primi di novembre. 04/10/2020 ...

