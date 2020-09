Napoli | parroco nega comunione ad un bambino perché autistico

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Non è in grado di capire l’importanza del sacramento”napoletanola primaal piccolo Massimo, bimboresidente nel quartiere Poggioreale a. Nonostante le numerose proposte dei genitori profilate a Don Antonio Raso,della chiesa di Poggioreale, per far sostenere il catechismo al loro figlio ad oggi non ci sono ancora soluzioni per il piccolo. Una vicenda paradossale che va avanti ormai da più di un anno, tra le sollecitazioni dei genitori e i silenzi della parrocchia napoletana. “Ilha messo le mani avanti – spiegano i familiari a Pomeriggio cinque – dicendo che non erano attrezzati per integrare mio ...