Napoli | mancano le mascherine e le visiere | 4 scuole chiuse

Leggi su 2anews

(Di martedì 29 settembre 2020)e segnaletica antiassembramento, 4. Due sonodell’infanzia la Beltramelli e la Chiara d’Assisi, due asili nido Bice Zona e Partenope. Primo giorno di scuola per ledi, ma non per tutte. Nella Quarta municipalità, infatti, 4sono rimasteper mancanza di Dpi, di segnaletica …