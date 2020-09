Napoli, infortunio Insigne. Gli esami: “Lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro” (Di martedì 29 settembre 2020) Lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Questo l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, costretto ad uscire anzitempo nel corso del match contro il Genoa al San Paolo. L’attaccante azzurro è stato sostituito domenica durante il primo tempo del match valido per la seconda giornata di Serie A. Non sono stati resi noti i tempi di recupero ma per Gattuso c’è una nota stonata in più dopo la vittoria per 6-0 sul Genoa. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Lesione didelsinistro. Questo l’esito deglistrumentali a cui si è sottoposto l’attaccante delLorenzo, costretto ad uscire anzitempo nel corso del match contro il Genoa al San Paolo. L’attaccante azzurro è stato sostituito domenica durante iltempo del match valido per la seconda giornata di Serie A. Non sono stati resi noti i tempi di recupero ma per Gattuso c’è una nota stonata in più dopo la vittoria per 6-0 sul Genoa.

