Napoli | Hysaj in bilico | c’è l’offerta dello Spartak Mosca I dettagli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 settembre 2020) Loha messo nel mirino Elseid: prima offerta ufficiale al. Ie le cifre Losi è fatto avanti per Elseid, terzino classe ’94 in scadenza di contratto con ilil prossimo giugno 2021. Come riportato da Sky Sport, il club russo ha offerto 7 milioni di euro agli azzurri e un triennale da 3 milioni di euro a stagione per il calciatore. Leggi su Calcionews24.com