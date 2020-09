Napoli Genoa, arbitri in isolamento: la situazione (Di martedì 29 settembre 2020) Gli arbitri di Napoli Genoa sono stati sottoposti a isolamento fiduciario dopo i casi di Coronavirus emersi al termine della partita Le conseguenze dei casi di positività emersi in casa Genoa hanno coinvolto anche gli arbitri Fourneau e La Penna, rispettivamente quarto ufficiale e VAR nel corso della gara disputata dai rossoblù contro il Napoli. Entrambi i fischietti sono stati sottoposti a isolamento fiduciario, al pari dei colleghi Sacchi, Giallatini, Lo Cicero e Rossi. Per poter tornare all’attività dovranno risultare negativi al doppio tampone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Glidisono stati sottoposti afiduciario dopo i casi di Coronavirus emersi al termine della partita Le conseguenze dei casi di positività emersi in casahanno coinvolto anche gliFourneau e La Penna, rispettivamente quarto ufficiale e VAR nel corso della gara disputata dai rossoblù contro il. Entrambi i fischietti sono stati sottoposti afiduciario, al pari dei colleghi Sacchi, Giallatini, Lo Cicero e Rossi. Per poter tornare all’attività dovranno risultare negativi al doppio tampone. Leggi su Calcionews24.com

MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - MarcoBellinazzo : Che il Genoa sia andato a Napoli con 14 persone tra atleti e staff e abbia giocato significa una cosa sola: il pro… - Gazzetta_it : Allarme al #Genoa: 14 tesserati positivi al #Covid19. #Tamponi anche al #Napoli #SerieA - SnakEnea : RT @Vittoriog82: In Francia il #PSG nn piange e scende in campo senza 7 titolari positivi al Covid. Perdendo. Grande dignità. In Italia il… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Calcio e #Covid, 'Il #Genoa può essere la Waterloo dei tamponi' Il medico del Napoli: 'Difficile la trasferta contro Juv… -