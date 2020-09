Napoli: domani le celebrazioni per la Giornata dell’orgoglio partenopeo (Di martedì 29 settembre 2020) Il 30 settembre di ogni anno sarà celebrata a Napoli la “Giornata dell’orgoglio partenopeo”, per celebrare e salvaguardare la conoscenza e la memoria storica della città Lo ha stabilito una delibera della giunta comunale proposta dal sindaco Luigi de Magistris con l’istituzione “in una delle Quattro Giornate di Napoli, massima espressione della storia e dell’identita’ del nostro territorio e della nostra comunità”, spiega l’amministrazione comunale. domani alle ore 12 in Piazza Sette Settembre (allo Spirito Santo) la Giornata vivrà il suo primo momento celebrativo con lo scoprimento di una targa che riporta il testo: “La Città di Napoli alle sue figlie ed ai suoi figli che, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 settembre 2020) Il 30 settembre di ogni anno sarà celebrata ala “dell’orgoglio”, per celebrare e salvaguardare la conoscenza e la memoria storica della città Lo ha stabilito una delibera della giunta comunale proposta dal sindaco Luigi de Magistris con l’istituzione “in una delle Quattro Giornate di, massima espressione della storia e dell’identita’ del nostro territorio e della nostra comunità”, spiega l’amministrazione comunale.alle ore 12 in Piazza Sette Settembre (allo Spirito Santo) lavivrà il suo primo momento celebrativo con lo scoprimento di una targa che riporta il testo: “La Città dialle sue figlie ed ai suoi figli che, ...

