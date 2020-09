Napoli, alle 13 previsti i tamponi alla squadra: paura per il focolaio Genoa (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Saranno effettuati alle 13 i tamponi ai calciatori e allo staff tecnico del Napoli dopo i 14 positivi al Covid in casa Genoa dopo la partita allo stadio San Paolo di domenica. Il martedì e il giovedì il Napoli fa solitamente i test a tutti e la regola viene mantenuta ma questa volta c’è molta preoccupazione. Il risultato sarà atteso nelle successive 24 ore. Sono sei i giocatori del Genoa scesi in campo domenica al San Paolo a Napoli risultati positivi al Covid-19. Nessuno fra i soggetti risultati positivi ieri (di cui non sono state diffuse le generalità) è stato fortunatamente ospedalizzato, anche se uno degli ultimi casi lamenterebbe tosse e febbre. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Saranno effettuati13 iai calciatori e allo staff tecnico deldopo i 14 positivi al Covid in casadopo la partita allo stadio San Paolo di domenica. Il martedì e il giovedì ilfa solitamente i test a tutti e la regola viene mantenuta ma questa volta c’è molta preoccupazione. Il risultato sarà atteso nelle successive 24 ore. Sono sei i giocatori delscesi in campo domenica al San Paolo arisultati positivi al Covid-19. Nessuno fra i soggetti risultati positivi ieri (di cui non sono state diffuse le generalità) è stato fortunatamente ospedalizzato, anche se uno degli ultimi casi lamenterebbe tosse e febbre. ...

