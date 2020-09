Nagorno Karabakh, la Turchia “pronta” a intervenire al fianco dell’Azerbaigian: “Il ritiro armeno è l’unica soluzione possibile” (Di martedì 29 settembre 2020) È rimasto inascoltato l’appello della Russia che in mattinata ha chiesto alla Turchia di lavorare per arrivare a un cessate il fuoco in Nagorno Karabakh. Fahrettin Altun, responsabile della Comunicazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un tweet ha dichiarato che Ankara è “completamente pronta” ad aiutare l’Azerbaigian a riprendersi quella lingua di terra che formalmente le appartiene ma che, nei fatti, è abitata dalla comunità armena locale. Parole che riprendono quelle pronunciate in mattinata dal ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, secondo cui “l’unica soluzione del conflitto è il ritiro dell’Armenia dalle terre azere. Siamo al fianco dell’Azerbaigian, vogliamo risolvere questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) È rimasto inascoltato l’appello della Russia che in mattinata ha chiesto alladi lavorare per arrivare a un cessate il fuoco in. Fahrettin Altun, responsabile della Comunicazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un tweet ha dichiarato che Ankara è “completamente pronta” ad aiutare l’Azerbaigian a riprendersi quella lingua di terra che formalmente le appartiene ma che, nei fatti, è abitata dalla comunità armena locale. Parole che riprendono quelle pronunciate in mattinata dal ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, secondo cui “l’unicadel conflitto è ildell’Armenia dalle terre azere. Siamo aldell’Azerbaigian, vogliamo risolvere questo ...

