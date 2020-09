Nagorno Karabakh, il petrolio azero o gli storici rapporti con l’Armenia: gli interessi italiani nel conflitto del Caucaso meridionale (Di martedì 29 settembre 2020) I nuovi scontri tra Armenia e Azerbaigian in Nagorno Karabakh toccano anche gli interessi dell’Italia. Baku è infatti il primo fornitore di petrolio di Roma, particolare che influirà inevitabilmente sulla posizione italiana dopo la recrudescenza del conflitto nel Caucaso meridionale. Sul piatto della bilancia, gli interessi economici potrebbero avere un peso maggiore rispetto ai tradizionali rapporti storico-culturali tra l’Italia e l’Armenia, nonostante la presenza di molte aziende italiane nel Paese. Economia e storia cozzano nel momento in cui il nostro Paese dovrà in qualche modo mostrare da che parte stare tra le due ex Repubbliche sovietiche, impegnate in una grave escalation del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) I nuovi scontri tra Armenia e Azerbaigian intoccano anche glidell’Italia. Baku è infatti il primo fornitore didi Roma, particolare che influirà inevitabilmente sulla posizione italiana dopo la recrudescenza delnel. Sul piatto della bilancia, glieconomici potrebbero avere un peso maggiore rispetto ai tradizionalistorico-culturali tra l’Italia e l’Armenia, nonostante la presenza di molte aziende italiane nel Paese. Economia e storia cozzano nel momento in cui il nostro Paese dovrà in qualche modo mostrare da che parte stare tra le due ex Repubbliche sovietiche, impegnate in una grave escalation del ...

FMCastaldo : Esprimo forte preoccupazione per gli scontri armati nel Nagorno-Karabakh, il conflitto rischia di destabilizzare la… - Agenzia_Ansa : Il premier armeno: 'L'Azerbaigian ci ha dichiarato guerra' Videomessaggio del primo ministro dopo l'attacco delle F… - Agenzia_Ansa : Caucaso in fiamme, guerra tra Armenia e Azerbaigian. Riesplode il conflitto in Nagorno Karabakh, bombe e morti. M… - fattoquotidiano : Nagorno Karabakh, il petrolio azero o gli storici rapporti con l’Armenia: gli interessi italiani nel conflitto del… - clikservernet : Nagorno Karabakh, il petrolio azero o gli storici rapporti con l’Armenia: gli interessi italiani nel conflitto del… -