Nagorno, Armenia: "Pronti a 'contrattacco proporzionato" (Di martedì 29 settembre 2020) Erevan, 29 set. (Adnkronos/Dpa) – L'Armenia si prepara ad "un contrattacco proporzionato" contro l'Azerbaigian nella regione contesa del Nagorno Karabakh, teatro da due giorni di violenti scontri. Lo ha annunciato il governo di Erevan, dopo una riunione nella notte del Consiglio di sicurezza, convocato d'emergenza dal premier, Nikol Pashinyan, al quale erano presenti anche il presidente della Repubblica, Armen Sarkisyan, ed il presidente del Parlamento Ararat Mirzoyan.

