Nagorno | Aimi Fi | ' governo italiano convochi conferenza per riportare sicurezza'

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il ministro degli Esteri Di Maio, d'intesa con gli alleati europei, assuma ogni iniziativa diplomatica utile ala pace nel Caucaso, dove il conflitto tra Armenia e Azerbaigian rischia di subire una escalation pericolosa e incontrollabile di violenza e di morte, anche per via dell'azione della Turchia, dichiaratasi a favore deldi Baku. Ilsi ponga in prima linea per la pace, convocando con urgenza a Roma unafinalizzata alain un'area importante ed altamente strategica". Lo afferma Enrico, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri del Senato. "E' necessario, una volta per tutte, che la Turchia -aggiunge- decida da che parte stare: se fa parte ...