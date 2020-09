NaDef, Gualtieri: “Pil rimbalzerà del 6% nel 2021, manovra da 40 miliardi con Recovery” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha dichiarato: “Calo del Pil del 9%, poi rimbalzo del 6%. Più spazio a deficit grazie ai fondi del Recovery”. ROMA – Roberto Gualtieri è soddisfatto dopo l’accordo sulla Nota di aggiornamento al Def che il governo si appresta a presentare domani in cdm puntando all’approvazione definitiva entro domenica. Le risorse serviranno per mettere a punto le misure per la prossima legge di Bilancio. L’Italia punta a una manovra 2021 da 40 miliardi di euro. NaDef, Pil e deficit Secondo fonti del ministero dell’economia, il Pil arretrerà quest’anno del 9% per rimbalzare a +6% l’anno prossimo. Il deficit è stimato al 10,8% nel 2020, ma scenderà al 7% ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il ministro dell’Economia, Roberto, ha dichiarato: “Calo del Pil del 9%, poi rimbalzo del 6%. Più spazio a deficit grazie ai fondi del Recovery”. ROMA – Robertoè soddisfatto dopo l’accordo sulla Nota di aggiornamento al Def che il governo si appresta a presentare domani in cdm puntando all’approvazione definitiva entro domenica. Le risorse serviranno per mettere a punto le misure per la prossima legge di Bilancio. L’Italia punta a unada 40di euro., Pil e deficit Secondo fonti del ministero dell’economia, il Pil arretrerà quest’anno del 9% per rimbalzare a +6% l’anno prossimo. Il deficit è stimato al 10,8% nel 2020, ma scenderà al 7% ...

