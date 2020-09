Muroni | LeU | | Roma avrebbe bisogno di una legge speciale

Ultime Notizie dalla rete : Muroni LeU

La7

La legge salvamare torna di moda. Dopo lo stop per il coronavirus (dal 18 febbraio in poi) è ripresa la discussione in commissione a Palazzo Madama.È passato un anno da quando Giuseppe Conte, da capo del suo governo bis, a margine dell’assemblea generale dell’Onu a New York, dichiarava: “Dobbiamo inserire nella nostra Costituzione la tutela dell’ ...