Multe a Vodafone e Wind Tre da AGCM per discriminazione IBAN esteri (Di martedì 29 settembre 2020) Nessuno scampo per Vodafone e Wind Tre che sono state sanzionate con una nuova multa dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). La loro colpa è quella di aver discriminato gli IBAN esteri di quei clienti che volevano addebitare il costo dell’abbonamento telefonico su un conto non italiano. Entrambi gli operatori erano già stati colpiti da un provvedimento simile nel 2019. Ora, il loro comportamento reiterato ha spinto l’Autorità ad intervenire di nuovo e pure duramente. La pubblicazione del bollettino settimanale numero 38 del 28 settembre del 2020 sancisce il nuovo intervento nei confronti di Vodafone e Wind Tre. Nell’ormai lontano aprile 2019, le due compagnie erano state invitate a cambiare la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Nessuno scampo perTre che sono state sanzionate con una nuova multa dall’(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). La loro colpa è quella di aver discriminato glidi quei clienti che volevano addebitare il costo dell’abbonamento telefonico su un conto non italiano. Entrambi gli operatori erano già stati colpiti da un provvedimento simile nel 2019. Ora, il loro comportamento reiterato ha spinto l’Autorità ad intervenire di nuovo e pure duramente. La pubblicazione del bollettino settimanale numero 38 del 28 settembre del 2020 sancisce il nuovo intervento nei confronti diTre. Nell’ormai lontano aprile 2019, le due compagnie erano state invitate a cambiare la ...

