Morassut | crisi sistemica | necessario referendum per maggiori poteri

"Purtroppo Roma vive unache impone di affrontare finalmente il tema della riforma del suo ordinamento, peraltro in concomitanza con l'anniversario del centicinquntenario del suo status di Capitale". Cosi' il sottosegretario all'Ambiente, Roberto, intervenendo alla tavola rotonda 'Un futuro politico per Roma' presso la sede della Camera di Commercio. "Purtroppo- ha spiegato- il dibattito pubblico su Roma e' molto deludente. Viviamo in una poverta' di idee e in un'inflazione di nomine di schemi politici astratti che francamente non puo' che alimentare il piu' largo disinteresse e l'ampia platea dei cittadini e delle forze reali che hanno a cuore il presente ed il futuro di Roma.