Monte Sole | 76 anni fa la strage nazifascista più efferata d’Europa Mattarella | “Lì le radici della nostra Costituzione”

(Di martedì 29 settembre 2020) BOLOGNA – È considerata la strage più efferata compiuta dalle Ss naziste in Europa: 76 anni fa, fra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, sulle colline in provincia di Bologna furono sterminate circa 770 persone, tra cui molti anziani a bambini. Un numero spaventoso, accompagnato da violenze inaudite e distruzione di interi paesi, che ha attraversato la zona attorno a Monte Sole e in particolare i territori di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno. Comunemente è nota come la “strage di Marzabotto” e oggi se ne celebra la memoria.