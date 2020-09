Mobilità aziendale - Il lockdown abbatte anche il carpooling (Di martedì 29 settembre 2020) Come tutti i settori, anche il carpooling aziendale è stato duramente colpito dallepidemia di coronavirus e dal lockdown. Durante il bimestre marzo-aprile, infatti, il ricorso a questa forma di mobilità condivisa è crollato dell80% e il ritorno ai livelli pre-Covid appare ancora lontano: come rivelato qualche giorno fa da uno studio dellOsservatorio nazionale sulla sharing mobility, oggi gli indicatori segnano ancora un -50%, anche a causa del massiccio ricorso allo smart working e al distanziamento in auto. 350 mila iscritti. Tra gli operatori, non manca lottimismo: "Nelle prossime settimane è probabile una ripresa del carpooling aziendale, anche se resta forte incertezza legata allevolversi della pandemia e la conseguente ... Leggi su quattroruote (Di martedì 29 settembre 2020) Come tutti i settori,ilè stato duramente colpito dallepidemia di coronavirus e dal. Durante il bimestre marzo-aprile, infatti, il ricorso a questa forma di mobilità condivisa è crollato dell80% e il ritorno ai livelli pre-Covid appare ancora lontano: come rivelato qualche giorno fa da uno studio dellOsservatorio nazionale sulla sharing mobility, oggi gli indicatori segnano ancora un -50%,a causa del massiccio ricorso allo smart working e al distanziamento in auto. 350 mila iscritti. Tra gli operatori, non manca lottimismo: "Nelle prossime settimane è probabile una ripresa delse resta forte incertezza legata allevolversi della pandemia e la conseguente ...

RubenRotundo : Mobilità condivisa, riparte il carpooling aziendale - j_massiani : @ramella_f @LucaGuala @benzinazero La stima delle emissioni della mobilità alternative in generale e elettrica in p… - Jojob_Carpool : “Mettendo in atto le dovute precauzioni per ridurre il rischio di contagio, le soluzioni di mobilità condivisa come… - PMI_it : Mobilità aziendale: più elettrico e noleggio, meno trasferte: Come cambia la mobilità aziendale nel post Covid: fle… - riccardodiluzio : Mobilità aziendale: più elettrico e noleggio, meno trasferte. -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità aziendale Cooltra, leader europeo nella mobilità sostenibile, imbocca la corsia di sorpasso verso la strategia omnicanale con Openbravo e Adyen Fortune Italia