"Mio figlio nato morto è stato sepolto senza il mio ok e con il mio nome sulla tomba"

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 settembre 2020) Una croce bianca, con sopra una data e undi donna “ma questa non; la mia; quella di mio”. Una storia assurda quella raccontata da una donna su Facebook in un post a cui affida la sua rabbia e il suo sgomento nell’aver scoperto che dopo un’interruzione terapeutica di gravidanza, pur avendo precisato di non volere né le esequie né la sepoltura del feto, questi invece ha avuto sepoltura nel cimitero Flaminio di Roma con una croce dove campeggia ildella madre. Un post al quale la donna allega la foto, amara e macabra, della croce col suosopra e la data dell’interruzione di gravidanza.“Nel momento in cui firmai tutti i fogli relativi alla mia interruzione terapeutica di ...