Milan, si continua a lavorare per il centrocampo: Maldini non molla Bakayoko (Di martedì 29 settembre 2020) Il Milan e Bakayoko potrebbero ritrovarsi. La prima esperienza rossonera del francese non aveva per nulla impressionato l'allora dirigenza che lo rispedì al Chelsea dopo un anno piuttosto altalenante.Bakayoko DI NUOVO AL Milancaption id="attachment 728989" align="alignnone" width="300" Bakayoko (getty images)/captionDue anni dopo però il Milan torna all'assalto del centrocampista. Pioli ha bisogno di fisico e polmoni in mezzo al campo e per ora il francese è uno dei pochi giocatori raggiungibili senza spendere cifre astronomiche. La trattativa però è più complicata del previsto e per il giocatore si è fatto avanti anche il Paris Saint-Germain. Nella sua precedente esperienza a Milano, Bakayoko aveva ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Ilpotrebbero ritrovarsi. La prima esperienza rossonera del francese non aveva per nulla impressionato l'allora dirigenza che lo rispedì al Chelsea dopo un anno piuttosto altalenante.DI NUOVO ALcaption id="attachment 728989" align="alignnone" width="300"(getty images)/captionDue anni dopo però iltorna all'assalto del centrocampista. Pioli ha bisogno di fisico e polmoni in mezzo al campo e per ora il francese è uno dei pochi giocatori raggiungibili senza spendere cifre astronomiche. La trattativa però è più complicata del previsto e per il giocatore si è fatto avanti anche il Paris Saint-Germain. Nella sua precedente esperienza ao,aveva ...

DiMarzio : Continua il momento d'oro di #Hauge, obiettivo di #calciomercato del #Milan - AntoVitiello : Dialogo costante con il #Lione per la cessione di #Paquetà, il #Milan continua a lavorare in queste ore e sta prova… - ItaSportPress : Milan, si continua a lavorare per il centrocampo: Maldini non molla Bakayoko - - simonebomb : @acmilan Grande Pioli continua sulla tua strada e non farti influenzare , se uno non merita tienilo fuori come hai… - WolfMercato : Il secondo fronte è quello del Milan, che ha chiuso Hauge e ora si trova in casa tanti soldi per prendere il difens… -