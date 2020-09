Milan | Paquetà al Lione | ecco le cifre dell’operazione

Leggi su zon

(Di martedì 29 settembre 2020) La trattativa tra ile ilè ormai conclusa, ai rossoneri 20 milioni di euro più la percentuale su un’eventuale rivendita Lucas Paquetà è ormai un giocatore del, dopo che le parti hanno trovato un accordo sui 20 milioni per sbloccare la trattativa. Il brasiliano ha già salutato tutta la squadra aello ed è atteso nelle prossime ore nella città francese. Il centrocampista, acquistato dalcon un blitz di Leonardo che lo strappò al Flamengo per 38,5 milioni nel 2018, lascia i rossoneri con il rimpianto di non essere mai entrato in sintonia con il gioco e di non essersi espresso al massimo facendo intravedere solo a sprazzi il suo talento. Accordo raggiunto, come detto, sulla cifra di 20 milioni di euro che faranno ...