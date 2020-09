Milan, Paquetà al Lione a titolo definitivo (Di martedì 29 settembre 2020) Lucas Paquetà lascia il Milan e si accasa al Lione a titolo definitivo. E’ andata a buon fine la trattativa che porterà il centrocampista brasiliano alla corte di Rudi Garcia, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il centrocampista brasiliano ha salutato poco fa i compagni e lo staff tecnico del Milan e dopo 44 presenze, 1 gol e 3 assist, il classe 1997 è pronto a lasciare il club rossonero e la Serie A. Non sono state ancora rese note le cifre ufficiali dell’operazione. Ma un trasferimento a titolo definitivo lascia adesso la porta spalancata agli ultimi colpi di un Milan che vuole scatenarsi negli ultimi giorni di mercato. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Lucas Paquetà lascia ile si accasa al. E’ andata a buon fine la trattativa che porterà il centrocampista brasiliano alla corte di Rudi Garcia, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il centrocampista brasiliano ha salutato poco fa i compagni e lo staff tecnico dele dopo 44 presenze, 1 gol e 3 assist, il classe 1997 è pronto a lasciare il club rossonero e la Serie A. Non sono state ancora rese note le cifre ufficiali dell’operazione. Ma un trasferimento alascia adesso la porta spalancata agli ultimi colpi di unche vuole scatenarsi negli ultimi giorni di mercato.

