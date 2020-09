Milan, Hauge è atterrato a Malpensa: domani le visite mediche – VIDEO (Di martedì 29 settembre 2020) Il prossimo acquisto del Milan, Jens Petter Hauge, è sbarcato nel pomeriggio a Malpensa: domani svolgerà le visite mediche Jens Petter Hauge, prossimo acquisto del Milan, è sbarcato nel pomeriggio all’aeroporto di Malpensa. L’attaccante classe 1999 arriva dal Bodo/Glimt, squadra contro cui i rossoneri hanno giocato nei preliminari di Europa League. Il calciatore norvegese effettuerà in serata il tampone per il Covid-19 e, nella giornata di domani, svolgerà invece le visite mediche con il Milan. Poi arriverà la firma sul proprio contratto e la conseguente ufficialità. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Il prossimo acquisto del, Jens Petter, è sbarcato nel pomeriggio asvolgerà leJens Petter, prossimo acquisto del, è sbarcato nel pomeriggio all’aeroporto di. L’attaccante classe 1999 arriva dal Bodo/Glimt, squadra contro cui i rossoneri hanno giocato nei preliminari di Europa League. Il calciatore norvegese effettuerà in serata il tampone per il Covid-19 e, nella giornata di, svolgerà invece lecon il. Poi arriverà la firma sul proprio contratto e la conseguente ufficialità. Leggi su Calcionews24.com

