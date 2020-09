Milan, Hauge allo scoperto: “Sarà emozionante fare l’ultimo passo” (Di martedì 29 settembre 2020) Il Milan spera di chiudere a breve per il talento norvegese Hauge. Il giocatore nei pressi dell’aeroporto: “Sono pronto per questo passo” Il Milan continua la caccia ai talenti in giro per il mondo: manca poco per la fumata bianca norvegese, firmata Jens Petter Hauge. Il giocatore prima della partenza verso Milano nei pressi dell’aeroporto ha confermato il molto probabile buon esito della trattativa. “È chiaro che è un club incredibilmente grande – ha affermato Hauge ai microfoni di TV 2 Sporten. Le cose sono diventate realtà negli ultimi giorni e penso sia fattibile giocare nel Milan. Sarà emozionante vedere cosa porteranno i prossimi giorni, spero che andrà tutto bene. È un ... Leggi su zon (Di martedì 29 settembre 2020) Ilspera di chiudere a breve per il talento norvegese. Il giocatore nei pressi dell’aeroporto: “Sono pronto per questo passo” Ilcontinua la caccia ai talenti in giro per il mondo: manca poco per la fumata bianca norvegese, firmata Jens Petter. Il giocatore prima della partenza versoo nei pressi dell’aeroporto ha confermato il molto probabile buon esito della trattativa. “È chiaro che è un club incredibilmente grande – ha affermatoai microfoni di TV 2 Sporten. Le cose sono diventate realtà negli ultimi giorni e penso sia fattibile giocare nel. Saràvedere cosa porteranno i prossimi giorni, spero che andrà tutto bene. È un ...

