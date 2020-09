Milan, a tutto Tonali: “Nostro gruppo rinato, contro il Rio Ave conta solo vincere. Ibra? Ci sta vicino” (Di martedì 29 settembre 2020) Sandro Tonali a 360°.Approdato in rossonero durante la sessione estiva di mercato, Sandro Tonali, scalpita in vista del prossimo impegno che attenderà il suo Milan: quello col Rio Ave di giovedì prossimo. Un test importante per i meneghini, in trasferta in Portogallo per cercare di ottenere il pass per la fase a gironi della UEFA Europa League. Ne è conscio Sandro Tonali che, ai microfoni di "DAZN", si è soffermato sul momento vissuto dalla squadra in vista della sfida dell'"Estádio do Rio Ave FC"."Siamo concentrati sulla prossima partita, questo gruppo è rinato. Stiamo giocando veramente bene, ma i nostri avversari sono molto bravi e ci servirà quindi grande entusiasmo. Ci aspetta una partita molto importante. Dobbiamo ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 settembre 2020) Sandroa 360°.Approdato in rossonero durante la sessione estiva di mercato, Sandro, scalpita in vista del prossimo impegno che attenderà il suo: quello col Rio Ave di giovedì prossimo. Un test importante per i meneghini, in trasferta in Portogallo per cercare di ottenere il pass per la fase a gironi della UEFA Europa League. Ne è conscio Sandroche, ai microfoni di "DAZN", si è soffermato sul momento vissuto dalla squadra in vista della sfida dell'"Estádio do Rio Ave FC"."Siamo concentrati sulla prossima partita, questo. Stiamo giocando veramente bene, ma i nostri avversari sono molto bravi e ci servirà quindi grande entusiasmo. Ci aspetta una partita molto importante. Dobbiamo ...

GoalItalia : Il bomber dell'Est che col Milan ha vinto tutto ???????? @jksheva7 compie 44 anni ?? - ManuBaio : #Milan, con #Fofana ufficiale al #Leicester ora i Rossoneri puntano tutto su #Tomyiasu. Richiesta 25M, si può chiud… - acmilan : Simon’s got a message for you! Make sure you’ve got your app up to date! ???? - Mediagol : #Milan, a tutto Tonali: 'Nostro gruppo rinato, contro il Rio Ave conta solo vincere. Ibra? Ci sta vicino' - herbertharriola : RT @ManuBaio: #Milan, con #Fofana ufficiale al #Leicester ora i Rossoneri puntano tutto su #Tomyiasu. Richiesta 25M, si può chiudere intorn… -