Miguel van Damme | il 27enne portiere ha una leucemia incurabile

Il giovane Miguel van Damme, portiere della squadra belga del Cercle Brugge, ha una leucemia ad oggi incurabile. Il calciatore ha 27 anni e vede per la terza volta tornare questo brutto male.

Il portiere 27enne del Cercle Brugge ha annunciato in un video postato su Instagram il ritorno della leucemia che lo ha colpito per la terza volta.

Il portiere ha spiegato che in questo momento l'unica cosa che possono fare i medici è di tenerlo in vita il più a lungo possibile, sperando che qualcuno scopra un trattamento.

