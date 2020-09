Microcar e dintorni - Le mini pensate per la città

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 settembre 2020) Piccole e sfiziose, ma con qualche limite. Molto richieste nelle grandi;, le(ocar) sono vetture molto leggere, in genere dotate di due posti, per guidatore e passeggero (non sempre ospitabile, come vedremo). In molti casi, si tratta di produzioni italiane e francesi, che presentano spesso un design e dei componenti, come per esempio la fanaleria, derivati da più famose auto cittadine (quelle vere). Questi veicoli, inoltre, non costano poco in rapporto a contenuti e dimensioni, ma godono degli stessi incentivi previsti per le due ruote a motore. Ne parliamo meglio nei prossimi paragrafi, dove troverete alcune informazioni essenziali relative a tali mezzi. Lomologazione. Innanzitutto, quelli noti comesono dei veicoli definiti dal legislatore comunitario (reg. 160/2013/EU) ...