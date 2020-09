Mick Schumacher con Alfa Romeo al Nurburgring

(Di martedì 29 settembre 2020) Ci sono una data e una monoposto, per il debutto dial volante di una Formula 1 in un week end di gara. I piani comunicati dalla Ferrari Driver Academy coinvolgono non solo il leader ...

Mick Schumacher farà il suo debutto in Formula Uno in occasione delle prove libere del GP di Germania. Il figlio di Michael, che fa parte della Ferrari Driver Academy, guiderà l'Alfa Romeo di Antonio ...Massimo Costa Venerdì 9 ottobre, Mick Schumacher entrerà in F1 dalla porta principale. Non più test collettivi (come quelli del Bahrain 2019 con Ferrari e Alfa Romeo), non più nostalgiche ...