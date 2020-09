Michael O’Leary | CEO di Ryanair | incassa un bonus di 458mila euro ma 3000 dipendenti rischiano il posto

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 settembre 2020) Michal O’Leary, CEO di Ryanair, ha incassato un bonus annuale di 458mila euro. Glielo ha accordato una maggioranza risicata degli azionisti della compagnia spuntandola in una concitata riunione in cui, come riporta Reuters, più di un terzo dei presenti si è opposto ritenendo la decisione «ingiustificabile»: anche se riguarda i risultati ottenuti nel 2019, il premio è stato concesso nel clou della peggiore crisi mai attraversata dall’aviazione civile e mentre i dipendenti della compagnia si stanno dimezzando gli stipendi per scongiurare 3000 licenziamenti.