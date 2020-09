“Mezzo milione di squali verranno uccisi per produrre il vaccino contro il Covid”: l’allarme degli ambientalisti. Ma gli scienziati frenano (Di martedì 29 settembre 2020) Mezzo milione di squali in pericolo per via della produzione di un vaccino contro il Covid. L’allarme, lanciato dall’associazione ambientalista Shark Allies, riguarda lo squalene, un olio che si trova nel fegato degli squali in grado di stimolare una forte risposta del sistema immunitario. La sostanza viene impiegata dalla casa farmaceutica britannica GlaxoSmithKline, che ha annunciato di voler produrre un miliardo di dosi di vaccino anti-coronavirus. Però, se si analizzano le stime, la situazione potrebbe rivelarsi meno grave di come appare. Innanzitutto, la cifra impressionante di mezzo milione deriva da un calcolo di SharkAllies: per estrarre una tonnellata di squalene, sono necessari circa 3mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Mezzodiin pericolo per via della produzione di unil Covid. L’allarme, lanciato dall’associazione ambientalista Shark Allies, riguarda lo squalene, un olio che si trova nel fegatoin grado di stimolare una forte risposta del sistema immunitario. La sostanza viene impiegata dalla casa farmaceutica britannica GlaxoSmithKline, che ha annunciato di volerun miliardo di dosi dianti-coronavirus. Però, se si analizzano le stime, la situazione potrebbe rivelarsi meno grave di come appare. Innanzitutto, la cifra impressionante di mezzoderiva da un calcolo di SharkAllies: per estrarre una tonnellata di squalene, sono necessari circa 3mila ...

