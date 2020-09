Meteo Italia, nuovi schiaffi perturbati alle porte: super Autunno (Di martedì 29 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Conferme, giorno dopo giorno. E’ ciò che emerge dall’analisi dei modelli matematici di previsione, orientati sempre più verso un Autunno muscolare dominato in lungo e in largo dalle profonde depressioni dell’Oceano Atlantico. La prossima si già sta apprestando a colpirci, impiegherà poco tempo prima di estendersi verso il Mediterraneo centro occidentale. Non avrà l’intrusività della precedente, ma occhio per la traiettoria leggermente più occidentali potrebbe scatenare piogge ben più intense e persistenti in alcune regioni d’Italia. Più in là nel tempo, quando ormai saremo in vista della seconda decade di Ottobre, altre depressioni potrebbero prendere di mira ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 29 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Conferme, giorno dopo giorno. E’ ciò che emerge dall’analisi dei modelli matematici di previsione, orientati sempre più verso unmuscolare dominato in lungo e in largo dprofonde depressioni dell’Oceano Atlantico. La prossima si già sta apprestando a colpirci, impiegherà poco tempo prima di estendersi verso il Mediterraneo centro occidentale. Non avrà l’intrusività della precedente, ma occhio per la traiettoria leggermente più occidentali potrebbe scatenare piogge ben più intense e persistenti in alcune regioni d’. Più in là nel tempo, quando ormai saremo in vista della seconda decade di Ottobre, altre depressioni potrebbero prendere di mira ...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12… - andreabettini : Conseguenze della #Brexit: il centro europeo per le previsioni meteo ECMWF deve espandersi e probabilmente non lo f… - DPCgov : #24settembre Una intensa ondata di maltempo sta interessando l'Italia con precipitazioni e venti fino a burrasca fo… - InMeteo : NEWS: Meteo Protezione Civile domani 30 Settembre: tempo generalmente stabile sull’Italia - iconameteo : Nuove perturbazioni puntano l'Italia. La tendenza #meteo per i prossimi giorni #iconameteo -