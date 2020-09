Meteo di Ottobre: il MALTEMPO ricorrente (Di martedì 29 settembre 2020) Ormai smaltita la fase di freddo eccezionale e di MALTEMPO, ecco che ora l’Italia tende a risentire di una momentanea rimonta dell’anticiclone dall’Europa Occidentale. Si tratta tuttavia di una parentesi breve, in attesa di un nuovo peggioramento Meteo che prenderà corpo in coincidenza dell’avvio di Ottobre. L’anticiclone, appena insediato, verrà gradualmente eroso e poi smantellato dalla depressione atlantica protagonista sullo scacchiere europeo occidentale, da cui affonderà un nuovo nucleo ciclonico freddo in direzione della Francia e della Penisola Iberica. Il nuovo assalto ciclonico è ben evidenziato dall’anomalia barica negativa che, nell’ultima parte della settimana, si estenderebbe in senso meridiano sul cuore dell’Europa Occidentale, con ampie ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Ormai smaltita la fase di freddo eccezionale e di, ecco che ora l’Italia tende a risentire di una momentanea rimonta dell’anticiclone dall’Europa Occidentale. Si tratta tuttavia di una parentesi breve, in attesa di un nuovo peggioramentoche prenderà corpo in coincidenza dell’avvio di. L’anticiclone, appena insediato, verrà gradualmente eroso e poi smantellato dalla depressione atlantica protagonista sullo scacchiere europeo occidentale, da cui affonderà un nuovo nucleo ciclonico freddo in direzione della Francia e della Penisola Iberica. Il nuovo assalto ciclonico è ben evidenziato dall’anomalia barica negativa che, nell’ultima parte della settimana, si estenderebbe in senso meridiano sul cuore dell’Europa Occidentale, con ampie ...

Meteo Italia, nuovi schiaffi perturbati alle porte: super Autunno

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI Conferme, giorno dopo giorno. E’ ciò che emerge dall’analisi dei modelli matematici di previsione, orientati sempre più verso un Autunno muscolare dominato in lu ...

