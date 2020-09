Meteo, ciclone bomba porta una potente ondata di freddo in Nuova Zelanda: spiagge ricoperte dalla neve in primavera [FOTO] (Di martedì 29 settembre 2020) Una potente tempesta ha portato la neve ad inizio primavera in parti della Nuova Zelanda, trasformando alcune spiagge in un paese delle meraviglie invernale. Intense nevicate hanno imbiancato le strade e costretto gli aerei a restare a terra nei settori meridionali del Paese. La tempesta, che ha subito un rapido rafforzamento nella giornata di domenica 27 settembre, è stata considerata la “peggiore della stagione” secondo il servizio Meteorologico della Nuova Zelanda, ed è stata “molto insolita” per quanto riguarda l’ampia diffusione del maltempo che ha investito l’area. La neve è stata riportata fino a Stewart Island, a sud ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Unatempesta hato laad inizioin parti della, trasformando alcunein un paese delle meraviglie invernale. Intense nevicate hanno imbiancato le strade e costretto gli aerei a restare a terra nei settori meridionali del Paese. La tempesta, che ha subito un rapido rafforzamento nella giornata di domenica 27 settembre, è stata considerata la “peggiore della stagione” secondo il serviziorologico della, ed è stata “molto insolita” per quanto riguarda l’ampia diffusione del maltempo che ha investito l’area. Laè stata rita fino a Stewart Island, a sud ...

infoitinterno : Meteo: CICLONE sull'Italia, NON E' ANCORA FINITA , prossime ore con TEMPORALI, GRANDINE e VENTO - infoitinterno : CRONACA METEO: CICLONE ancora in azione con TEMPORALI, NEVE e clima FREDDO, non è ancora finita. Situazione e previ… - ilmeteoit : #Meteo: tra #Giovedì e #Venerdì un #NUOVO #CICLONE provocherà #PIOGGE #BATTENTI e forti #TEMPORALI. Ecco DOVE colpi… - aleigam : Quando quelli del meteo parlano di 'Ciclone', scatta subito PARAPPARAPPAPAPAPA PARAPPARAPPAPAPAPA... #BuongiornoATutti - 3BMeteo : Brutta notizia #meteo: il maltempo si è fatto sentire nel weekend -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo ciclone Meteo: CICLONE sull'Italia, NON E' ANCORA FINITA , prossime ore con TEMPORALI, GRANDINE e VENTO 3bmeteo Meteo, sorpresa di ottobre: l’inverno può aspettare

Le previsioni meteo per ottobre 2020: sarà più caldo di settembre. Al Sud si potrà andare al mare. Ma arriveranno tante piogge ...

Meteo: tra Giovedì e Venerdì un NUOVO CICLONE provocherà PIOGGE BATTENTI e forti TEMPORALI. Ecco DOVE colpiranno

Tra giovedì e Venerdì, nuovo cicloneDopo una breve parentesi di tempo più asciutto e in gran parte soleggiato, già tra giovedì e venerdì il meteo è destinato a registrare un nuovo peggioramento. Dal v ...

Le previsioni meteo per ottobre 2020: sarà più caldo di settembre. Al Sud si potrà andare al mare. Ma arriveranno tante piogge ...Tra giovedì e Venerdì, nuovo cicloneDopo una breve parentesi di tempo più asciutto e in gran parte soleggiato, già tra giovedì e venerdì il meteo è destinato a registrare un nuovo peggioramento. Dal v ...