METEO 7 Giorni FORTE PERTURBAZIONE da giovedì | ritorna il MALTEMPO

(Di martedì 29 settembre 2020)SINO AL 5 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’Italia gode di un generale miglioramento delle condizioni, per via dello spostamento del vortice ciclonico freddo tra i Balcani ed il Mar Nero. L’espansione di un timido promontorio anticiclonico garantiscepiù stabile, con temperature in graduale risalita su valori finalmente più consoni al periodo. Questo intermezzo anticiclonico è però davvero di breve durata, non troppo efficace. Abbiamo quindi a che fare solo con una breve tregua. Il flusso perturbato atlantico, particolarmente attivo sullo scacchiere occidentale europeo, tornerà a riproporsi verso l’Italia, andando così ad erodere l’anticiclone a partire dal Nord Italia. Un fronte perturbato si appresta ad avvicinarsi all’Italia, a ...