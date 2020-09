Messi si scusa: 'Barcellona, finiamola qui e ripartiamo insieme' (Di martedì 29 settembre 2020) Leo Messi parla di nuovo, e tende la mano. Chiede scusa, e sembra voler chiudere la crisi che lui stesso ha aperto col famoso burofax di un mesetto fa col quale informava il Barcellona di voler andar ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) Leoparla di nuovo, e tende la mano. Chiede, e sembra voler chiudere la crisi che lui stesso ha aperto col famoso burofax di un mesetto fa col quale informava ildi voler andar ...

LBT5n4Te0gtlAHR : RT @robertoanversa: @antondepierro Scusa ma perché scomodare la memoria di Moro per fare capire quanto siamo messi male in italia per Salv… - Geppett54825079 : @LegaSalvini State messi male, ogni argomento è la scusa per parlare del processo. Ma tanto il #capitonto non ha pa… - Goose_Fish : @gabrielepx @iscele1965 @e_pagliarini Scusa, ma se fosse necessario ti direi SI. Al momento siamo messi bene, però… - ilLamecus : @_RobertoErre No è un parametro indicativo per la 'sana gestione'. Non un paletto che non ti fa operare. Ma non lo… - ASpolvi : @Arcimerlo Scusa il ritardo Messi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Messi scusa Messi si scusa e chiude la crisi: "Tifosi del Barça, finiamola qui e ripartiamo insieme" La Gazzetta dello Sport Messi si scusa con il Barcellona: «Ammetto i miei errori»

Lionel Messi si è scusato con i soci del Barcellona dopo l'annuncio dell'addio: le dichiarazioni del fuoriclasse argentino ...

MotoGP, Miller mette all’asta la visiera a strappo di Quartararo

Due settimane fa la gara dell’australiano è finita anzitempo a causa della visiera a strappo del francese, che ora è stata messa all’asta su charitystars.com ...

Lionel Messi si è scusato con i soci del Barcellona dopo l'annuncio dell'addio: le dichiarazioni del fuoriclasse argentino ...Due settimane fa la gara dell’australiano è finita anzitempo a causa della visiera a strappo del francese, che ora è stata messa all’asta su charitystars.com ...