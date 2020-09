Mes, la sorveglianza rafforzata riguarderà solo la destinazione dei fondi. Con buona pace di chi si oppone (Di martedì 29 settembre 2020) di Maurizio Donini La sostanziale tenuta del Pd alle Regionali ha rafforzato la posizione di Zingaretti rispetto gli alleati del M5S, che al contrario hanno assistito a un ulteriore crollo del consenso. Il segretario del Pd è andato subito all’incasso chiedendo a gran voce l’adesione al Mes per portare in Italia 37 miliardi da destinare alle spese sanitarie. Nelle frequenti discussioni con i sostenitori della pericolosità dell’eventuale accesso ai fondi del Mes, e quindi dell’avvio della sorveglianza rafforzata che comporta l’utilizzo dei fondi, l’argomento principe portato da sovranisti e affini si basa sulla motivazione che si trattino di dichiarazioni pubbliche dei più alti rappresentanti europei, ma che queste non fossero sufficienti a dare garanzie sul non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) di Maurizio Donini La sostanziale tenuta del Pd alle Regionali ha rafforzato la posizione di Zingaretti rispetto gli alleati del M5S, che al contrario hanno assistito a un ulteriore crollo del consenso. Il segretario del Pd è andato subito all’incasso chiedendo a gran voce l’adesione al Mes per portare in Italia 37 miliardi da destinare alle spese sanitarie. Nelle frequenti discussioni con i sostenitori della pericolosità dell’eventuale accesso aidel Mes, e quindi dell’avvio dellache comporta l’utilizzo dei, l’argomento principe portato da sovranisti e affini si basa sulla motivazione che si trattino di dichiarazioni pubbliche dei più alti rappresentanti europei, ma che queste non fossero sufficienti a dare garanzie sul non ...

AGI - Tiene banco in Europa e in Italia il dibattito sulla necessità o meno di accedere alle risorse messe a disposizione dal Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, per sostenere la spesa sanitaria.

La rassegna stampa di questo fine settimana lascia poco spazio a dubbi: il prestito del Mes è ormai invocato “coram populo”. Se dopo i soliti Nicola Zingaretti e Stefano Bonaccini, perfino il neopresi ...

