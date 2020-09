Mercato Juve, mal di pancia Bentancur: si muove il Barcellona (Di martedì 29 settembre 2020) La Juventus che si prepara ad affrontare l’ultima settimana di Mercato, dovrà anche tenere occhio al campo. Infatti dopo la trasferta con la Roma, al di sotto delle aspettative, domenica ci sarà un altro test difficile, nella partita casalinga contro il Napoli. Dopo i 4 punti conquistati in 2 partite, la Juve vorrà ottenere il bottino pieno e andare alla pausa in serenità. Chi però non sarebbe sereno al momento è Rodrigo Bentancur, che sia con la Sampdoria che con la Roma è partito in panchina. Il centrocampista uruguaiano è stato tra i migliori della passata stagione, e potrebbe essere uno dei perni di quella attuale, o così almeno avrebbe sperato. LEGGI ANCHE: CalcioMercato Juventus, scambio con il Real Madrid: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) Lantus che si prepara ad affrontare l’ultima settimana di, dovrà anche tenere occhio al campo. Infatti dopo la trasferta con la Roma, al di sotto delle aspettative, domenica ci sarà un altro test difficile, nella partita casalinga contro il Napoli. Dopo i 4 punti conquistati in 2 partite, lavorrà ottenere il bottino pieno e andare alla pausa in serenità. Chi però non sarebbe sereno al momento è Rodrigo, che sia con la Sampdoria che con la Roma è partito in panchina. Il centrocampista uruguaiano è stato tra i migliori della passata stagione, e potrebbe essere uno dei perni di quella attuale, o così almeno avrebbe sperato. LEGGI ANCHE: Calciontus, scambio con il Real Madrid: ...

