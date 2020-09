Matilde Brandi a 51 anni vive qui: vista mozzafiato sulla Capitale, riuscite a crederci? [FOTO] (Di martedì 29 settembre 2020) Attualmente una delle partecipanti del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi è stata una delle prime ballerine di diverse trasmissioni televisive, ma non solo. Presentatrice e attrice teatrale di successo, la Brandi ha deciso di allontanarsi dalle scene per dedicarsi alle sue due figlie, le gemelle Sofia e Aurora. Un allontanamento durato circa 7 anni prima di rimettersi in gioco in diversi reality. Insieme alla sua famiglia la Brandi vive in un bellissimo appartamento nel cuore della Capitale. Ecco dove vive Matilde Brandi FOTO vista mozzafiato sulla Capitale: l’abitazione di Matilde ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020) Attualmente una delle partecipanti del Grande Fratello Vip,è stata una delle prime ballerine di diverse trasmissioni televisive, ma non solo. Presentatrice e attrice teatrale di successo, laha deciso di allontanarsi dalle scene per dedicarsi alle sue due figlie, le gemelle Sofia e Aurora. Un allontanamento durato circa 7prima di rimettersi in gioco in diversi reality. Insieme alla sua famiglia lain un bellissimo appartamento nel cuore della. Ecco dove: l’abitazione di...

MarioManca : Matilde Brandi che piange perché teme di essere pesante quando se non fosse per lei la casa sarebbe un lerciume ?? #gfvip - alexandraava98 : RT @JAVREGUISS: Matilde Brandi sta scrivendo i nomi dei concorrenti con L’EYELINER sulle uova. CINEMA. #GFVIP - leeviiosa : RT @JAVREGUISS: Matilde Brandi sta scrivendo i nomi dei concorrenti con L’EYELINER sulle uova. CINEMA. #GFVIP - helis94 : Buongiorno Matilde luce dei miei occhi Brandi #GFVIP - Novella_2000 : Matilde Brandi in crisi dopo la puntata: a consolarla c’è Zelletta (VIDEO) #gfvip -