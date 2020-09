Mascherine come antidoto. "Riducono la carica virale" (Di martedì 29 settembre 2020) Francesca Angeli La ricerca: usando le protezioni si può contrarre la malattia in forma lieve. Oggi riunione del Cts Uso della mascherina e vaccini. Oggi è in agenda una riunione del comitato tecnico scientifico e anche se è ancora troppo presto valutare l'impatto della riapertura delle scuole sulla diffusione del virus, si cercherà di analizzare l'efficacia delle misure in vigore al momento, nella prospettiva di doverle eventualmente inasprire. Sul tavolo anche l'uso della mascherina che in molte regioni e comuni è tornato obbligatorio anche all'aperto. Una decisione che secondo Luca Richeldi, direttore di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico, resta al momento prerogativa delle regioni. «Questo virus è particolarmente trasmissibile se si sta in luoghi affollati e ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Francesca Angeli La ricerca: usando le protezioni si può contrarre la malattia in forma lieve. Oggi riunione del Cts Uso della mascherina e vaccini. Oggi è in agenda una riunione del comitato tecnico scientifico e anche se è ancora troppo presto valutare l'impatto della riapertura delle scuole sulla diffusione del virus, si cercherà di analizzare l'efficacia delle misure in vigore al momento, nella prospettiva di doverle eventualmente inasprire. Sul tavolo anche l'uso della mascherina che in molte regioni e comuni è tornato obbligatorio anche all'aperto. Una decisione che secondo Luca Richeldi, direttore di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico, resta al momento prerogativa delle regioni. «Questo virus è particolarmente trasmissibile se si sta in luoghi affollati e ...

insopportabile : Tra poco i film dove le persone non hanno le mascherine appariranno come i film in costume. - stanzaselvaggia : Interessante come Toti e De Luca PRIMA si siano fatti rieleggere, DOPO abbiano deciso di ripristinare l’obbligo del… - giuliapg8 : Una signora accanto a me sì è tolta la mascherina per starnutire. E neanche nel gomito, ma proprio così, platealmen… - fruncolo : @MediasetTgcom24 #scuola : VIA LIBERA #CTS A TEST RAPIDI PER #screening. Dovete far mettere ?? anche al banco alle e… - fruncolo : #scuola : VIA LIBERA #CTS A TEST RAPIDI PER #screening. Dovete far mettere ?? anche al banco alle elementari e alle… -