Martina Nasoni | «Ho raccontato la malattia e il mio percorso di accettazione per aiutare chi è come me»

(Di martedì 29 settembre 2020) «Non posso praticare sport, non posso correre all’impazzata, non posso giocare a pallavolo, non posso camminare velocemente, non posso salire le scale tutte d’un fiato (…); non posso andare in montagna, non posso stare troppe ore in un luogo eccessivamente caldo o eccessivamente freddo, non posso subire gli sbalzi termici, non posso mettere la cintura di sicurezza quando sono in auto (…); non posso stare a stretto contatto con le calamite, non posso fare troppo a lungo i balli di gruppo, non posso nuotare al largo (…);non posso ricevere colpi di alcun tipo, né percosse o urti; non potrei indossare scarpe con tacchi vertiginosi, quelle che più mi piacciono (…). Ma dopo questo elenco da sfinimento, ciò che davvero pesa di più è il fatto di non potermi arrabbiare eccessivamente, perché il mio cuore non reggerebbe quel peso e io inizierei a tremare come una foglia, provando una sensazione vertiginosa e frastornante».