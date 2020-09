Mario Biondi papà per la nona volta: è nata la figlia Mariaetna (Di martedì 29 settembre 2020) Mario Biondi papà per la nona volta, è nata la figlia Mariaetna. Il cantante Mario Biondi ha dato il lieto annuncio dal suo account Facebook ed ora la sua numerosa famiglia può... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020)papà per la, èla. Il cantanteha dato il lieto annuncio dal suo account Facebook ed ora la sua numerosa famiglia può...

GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Mario #Biondi papà per la nona volta: è nata la figlia Mariaetna - leggoit : Mario #Biondi papà per la nona volta: è nata la figlia Mariaetna - TaniuzzaCalabra : Mario Biondi con la nascita del nono figlio ha mandato in tilt l'Istat sui dati incremento demografico. - GammaStereoRoma : Pooh - feat. Mario Biondi - Ci pensero' domani - feerika : Grandissimooo Mario Biondi -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Biondi Mario Biondi papà per la nona volta: è nata Mariaetna Vanity Fair Italia Mario Biondi papà per la nona volta: è nata Mariaetna

Il cantante è diventato padre di una bambina, venuta al mondo il 26 settembre. La piccola porta l nome del vulcano Etna, perché lui è particolarmente legato alla città di Catania. Ora ha cinque figlie ...

Mario Biondi è diventato papà per la nona volta, è nata Mariaetna

“Da poco ho scoperto che diventerò padre per la nona volta, è una bimba” aveva detto Mario Biondi lo scorso maggio in diretta radiofonica su Radio2. La piccolina è nata il 26 settembre e si chiama Mar ...

Il cantante è diventato padre di una bambina, venuta al mondo il 26 settembre. La piccola porta l nome del vulcano Etna, perché lui è particolarmente legato alla città di Catania. Ora ha cinque figlie ...“Da poco ho scoperto che diventerò padre per la nona volta, è una bimba” aveva detto Mario Biondi lo scorso maggio in diretta radiofonica su Radio2. La piccolina è nata il 26 settembre e si chiama Mar ...