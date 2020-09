Maria Teresa Ruta gioco sleale | Finto perbenismo al GF Vip

GrandeFratello : Svegliarsi la mattina con Maria Teresa Ruta che balla è tra le cose più traumatizzanti mai provate. #GFVIP - GrandeFratello : Maria Teresa: svalvolata a favore di camera? #GFVIP - GrandeFratello : Maria Teresa attenta a fare troppo il grillo parlante... ti ricordi com’è finita? #GFVIP - xfedevicovossi : Separiamo le Rutas e portiamo fino alla fine Maria Teresa IO VE LA BUTTO LÌ #GFVIP - annakiara119 : RT @Cohen61081141: Dare della falsa a Maria Teresa quando ci sarebbe da dire tanto su di loro è grave. Ma si facessero un esame di coscien… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Teresa

gelocal.it

La quinta puntata della quinta edizione del Gf Vip andata in onda lunedì 28 settembre è disponibile in streaming su Mediaset Play ...La concorrente Maria Teresa Ruta sta mettendo in atto un gioco sleale nella Casa per questo i vip voglio far scoppiare la coppia con Guenda.