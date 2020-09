Maria Monsé nella bufera: “ritocchino” per la figlia Perla (Di martedì 29 settembre 2020) L’attrice lanciata da Non è la Rai, Maria Monsé, finisce di nuovo nella bufera: “ritocchino” per la figlia Perla. Ancora una volta Maria Monsé, attrice e personaggio televisivo classe 1974, lanciata dalla trasmissione Non è la Rai, finisce nella bufera per i suoi atteggiamenti nei confronti della figlia, Perla Maria Paravia. La ragazzina, classe 2006, … L'articolo Maria Monsé nella bufera: “ritocchino” per la figlia Perla è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 settembre 2020) L’attrice lanciata da Non è la Rai,Monsé, finisce di nuovo: “ritocchino” per la. Ancora una voltaMonsé, attrice e personaggio televisivo classe 1974, lanciata dalla trasmissione Non è la Rai, finisceper i suoi atteggiamenti nei confronti dellaParavia. La ragazzina, classe 2006, … L'articoloMonsé: “ritocchino” per laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

IamDexterrrrr : @DrApocalypse Ma poi chi minchia è questa Maria Monsé - GossipItalia3 : Maria Monsè figlia Perla si rifà il naso a soli 14 anni: le foto del prima e dopo #gossipitalianews - VitaDiLeoG : Maria Monsé spesso passa dal trash al degradante, come in questo caso. Non commento ma è un personaggio che non mi… - arrchieandrewss : RT @trash_italiano: Maria Monsè porta la figlia di 14 anni dal chirurgo plastico e scoppia la polemica – FOTO - elisabombshell : RT @DrApocalypse: Primo ritocchino a 14 anni. Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la “gobba' sul n… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Monsé